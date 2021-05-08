Тегеран, , 08:33 — REGNUM 7 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил в интервью программе Morning Joe на американском телеканале MSNBC, что президент США Джо Байден должен выбрать между тем, чтобы придерживаться наследия своего предшественника Дональда Трампа или отойти от этого и действовать в соответствии с его обещаниями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он прокомментировал продолжающиеся переговоры о возрождении СВПД в Вене и отметил, что «атмосфера была конструктивной». По словам Хатибзаде, был достигнут прогресс, хотя и незначительный, однако достаточный для начала разработки проекта.

Он также подчеркнул, что Вашингтон должен понимать, что венские переговоры не предназначены для нового раунда взаимных уступок, потому что они были «завершены в июле 2015 года».

«Мы находимся в Вене, чтобы сосредоточиться на том, как Соединенные Штаты могут вернуться к полному соблюдению ядерной сделки», — сообщил дипломат. Заявив, что возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) зависит от них самих, он подчеркнул: «Президенту Байдену давно пора принять решение».