Кемерово, , 05:42 — REGNUM В Крапивинском округе Кемеровской области в сквере Победителей появилась противотанковая пушка Д-44 калибра 85 мм. А в Салаире мемориальный комплекс землякам, погибшим в году войны, дополнили гаубицей Д-1 диаметром 152 мм. Артиллерийское орудие прошло демилитаризацию и прибыло в регион из войсковой части 58 661-БН поселка Щучье Курганской области. Об этом ИА REGNUM рассказали в правительстве Кузбасса.

«Важно, чтобы память о событиях Великой Отечественной войны сохранялась и передавалась из поколения в поколение. Эту военную технику установили в скверах, посвящённых победителям и тем, кто не вернулся с войны», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

Противотанковая пушка Д-44 калибра 85 миллиметров во времена Великой Отечественной войны поражала танки, бронетранспортеры, самоходно-артиллерийские орудия и другие цели.