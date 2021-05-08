Тегеран, , 08:40 — REGNUM 7 мая посол Ирана в Маскате Али Наджафи заявил, что из 160 иранцев, находящихся в настоящее время в Омане, 46 заключенных будут освобождены по благоприятному случаю реализации плана страны по оказанию гуманитарной помощи заключённым. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Султан Омана Хайтам бен Тарик помиловал заключенных по случаю праздника Ид аль-Фитр, который наступает в первый день после завершения священного месяца Рамадан», — сказал Наджафи, отметив, что данная акция проводится также в рамках договорённостей двух стран по укреплению сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

Наджафи сообщил, что в прошлом году Оман также помиловал 66 иранцев. Поблагодарив султана за его доброту, он также подчеркнул, что Иран недавно попросил Оман освободить иранских заключенных с надлежащим поведением.