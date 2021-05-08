Тегеран, 8 мая, 2021, 08:41 — ИА Регнум. 7 мая глава Ирано-сирийской торговой палаты Кейван Кашефи указал на растущую тенденцию двусторонней торговли и отметил, что, учитывая тот факт, что Сирия в настоящее время занята восстановлением своей экономики в таких областях, как строительство мостов, плотин, инфраструктуры электроснабжения, а также технических и инженерных услуг, Иран занимает первое место среди экспортеров в эту страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Александр Альтман. На рынке

Кашефи подчеркнул, что, согласно статистике, объем торговли Сирии с Китаем и Индией оставался неизменным в течение последних трех лет, однако объем торговли с Ираном неуклонно рос в течение соответствующего периода.

Что касается большого объема турецкого экспорта в Сирию, который он назвал исключением, чиновник заявил, что, хотя Сирия ввела санкции на импорт товаров из Турции, поскольку между двумя странами существуют протяженные границы, многие товары ввозятся контрабандой, и центральное правительство все еще не осуществляет надлежащий контроль над этими границами, экспорт Турции в Сирию составляет один миллиард долларов в год.

Глава Ирано-сирийской торговой палаты также заявил, что горизонт ирано-сирийской торговли все еще намного выше, чем его нынешний статус, подтвердив, что Ирану необходимо продолжать оперативное планирование, чтобы стать свидетелем расширения экспорта в Сирию и импорта из этой страны.