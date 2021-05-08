Тегеран, , 08:46 — REGNUM Третий раунд заседаний Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) подошел к концу, и группа 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) достигла консенсуса по отмене тематических или частичных санкций против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 мая.

Согласно заявлению IRNA, пришло время подождать и посмотреть, что произойдет в следующем раунде переговоров, когда речь зайдет об отмене специальных санкций, направленных против 1500 иранских органов и деятелей.

Третий раунд переговоров между Ираном и другими странами, подписавшими СВПД, завершился в Вене 1 мая 2021 года. Переговорщики выехали из европейской столицы в свои страны, чтобы проинформировать высокопоставленных чиновников о результатах переговоров. Стороны соберутся в Вене, чтобы возобновить переговоры о путях отмены антииранских санкций и подготовить почву для возвращения Соединенных Штатов к ядерной сделке 2015 года.

Аббас Арагчи, главный переговорщик Ирана, отметил, что тематические или так называемые частичные санкции в отношении энергетического сектора Ирана или санкции в отношении банковского, финансового, автомобильного и портового секторов должны быть сняты в соответствии с достигнутыми договоренностями.