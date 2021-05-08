Тегеран, , 08:47 — REGNUM Число иностранных студентов, обучающихся в иранских университетах, увеличилось в 3,2 раза по сравнению с показателями в начале правления президента Хасана Рухани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 мая.

Моджтаба Садиги, заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана, рассказал журналистам IRNA, что официальные данные показывают, что в 2013 году число иностранных студентов составляло 18 000, в то время как сейчас эта цифра составляет 58 000.

Он также подчеркнул важность обеспечения всех социальных удобств в иранских университетах, отметив, что в последние годы 70 процентов университетских столовых были оборудованы от 50 до 100 процентов.

«Министерство науки, исследований и технологий придает большое значение строительству новых общежитий, а также решению существующих студенческих проблем», — заявил Садиги.

По его словам, в прошлом иранском календарном году (закончившемся 20 марта 2021 года) 30 из 100 старых общежитий были отремонтированы за счет средств фонда социального обеспечения студентов.