Тегеран, , 08:49 — REGNUM 7 мая секретарь Гильдии владельцев нефтехимической промышленности заявил, что в то время как производство нефтехимической продукции в Иране выросло на 10% в иранском 1399 году (заканчивающемся 20 марта 2021 года), экспорт продукции увеличился на 13%. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Ахмад Махдави Абхари отметил, что в прошлом году в стране было открыто 11 новых нефтехимических заводов, что привело к увеличению производства на 10 процентов.

Махдави Абхари подчеркнул, что 13-процентный рост экспорта показывает, что страна добилась высоких результатов в этой области. Он также выразил надежду, что в новом году стране удастся добиться более высоких показателей в производстве и экспорте нефтехимической продукции.

Иранец также сообщил, что, несмотря на препятствия, вызванные американскими санкциями, проблем с экспортом и получением платежных средств не наблюдается.