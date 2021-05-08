Москва, , 05:38 — REGNUM США пытаются подменить международное право собственным произволом с помощью порочной формулы «основанного на правилах мирового порядка», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 7 мая в своем телеграм-канале.

Так, российский сенатор оценил заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о действиях Вашингтона, якобы подрывавших указанный миропорядок.

«Формула «миропорядка, основанного на правилах», порочна: с ее помощью США хотят подменить международное право собственным произволом», — отметил Пушков.

По его мнению, слова главы госдепартамента нужно оценивать никак признание о нарушениях со стороны США, а как планы по насаждению влияния США в мире. Кроме того, в этом заявлении, как считает парламентарий, можно услышать критику в адрес бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Заявление Блинкена — не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое: во-первых, весьма прозрачная критика политики Трампа; и, во-вторых, подтверждение намерения новой администрации утверждать гегемонию США», — написал сенатор.

Пушков подчеркнул, что Вашингтон проводит политику двойных стандартов и использует формулу «мирового порядка, основанного на правилах» для того, чтобы продвигать свою гегемонию.

«The rules-based world» — это и есть мир американской гегемонии. По этим «правилам», например, основанная на лжи агрессия против Ирака была правомерной, а массовое сожжение людей в Одессе 2.05.2014 года преступлением не является и киевские власти за него нести ответственность не должны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Алексей Пушков написал, что США не поддерживают порядок в мире, а сеют хаос. Сенатор также выразил мнение, что современный миропорядок «обречен и уже рушится».

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