Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Присоединиться к международной инициативе «Призыв Крайстчерча» по борьбе с распространением контента экстремистского содержания в сети интернет решили власти США. Об этом 8 мая сказано в опубликованном 8 мая письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В документе отмечается важность для США противодействовать использованию интернета террористами и различного рода экстремистами, использующими всемирную сеть для вербовки новых сторонников. Также Соединённые Штаты поддерживают «Призыва Крайстчерча» в вопросах соблюдения прав человека и верховенства закона.

Также указывается, что присоединяясь к международной инициативе США взяли на себя обязательство не предпринимать шагов, которые нарушали бы свободу слова или ассоциаций, гарантируемые 1-й поправкой к Конституции США. Псаки добавила, что США «с нетерпением» ожидают возможности принять участие в виртуальной встрече участников инициативы, которая запланирована на 14 мая.

Напомним, соглашение о присоединении к «Призыву Крайстчерча» было подписано в мае 2019 года в Париже представителями 26 государств и крупных интернет-провайдеров. В число участников вошло руководство компаний Facebook и принадлежащих ему WhatsApp и Instagram, а также руководство Google и принадлежащей ему платформы YouTube. В настоящее время к инициативе присоединились около 50 стран, технологических компаний, а также Европейская комиссия, Совет Европы, ЮНЕСКО.

Название «Призыв Крайстчерча» получил в честь города в Новой Зеландии, где в марте 2019 года был совершён теракт, все детали которого преступник транслировал в прямом эфире в социальные сети.

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