Хьюстон, США, , 06:51 — REGNUM Пятый полёт вертолёта Ingenuity на Марсе, совершённый 7 мая, впервые завершился приземлением на новое место. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его данным, полёт начался в 12:33 по местному времени Марса (22:26 мск). За 108 секунд винтокрылая машина перелетела на 129 м в южном направлении. Над новым местом посадки она поднялась на рекордную высоту 10 метров и сделала высококачественные цветные фотографии.

Напомним, что при выполнении первых четырёх полётов вертолёт обязательно возвращался на место взлёта.

«Пятый полёт марсианского вертолёта — ещё одно большое достижение для агентства», — заявил помощник главы NASA Боб Пирс.

Как сообщало ИА REGNUM, малый вертолёт Ingenuity продолжит функционировать на Марсе около 30 дней после завершения основной миссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Миссию вертолёта Ingenuity на Марсе продлили на месяц