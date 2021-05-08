Мытищи, Московская область, , 05:14 — REGNUM Пожар в сварочном цеху, унесший жизни пяти человек, ликвидирован спасателями в подмосковных Мытищах. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба МЧС России.

Ликвидация пожара объявлена в 02:34 мск, общая площадь пожара составила 225 кв. м. Информация о пожаре в сварочном цехе в частном автосервисе поступила в региональное отделение МЧС вечером 7 мая. Локализовать возгорание удалось в 20:18 мск, а открытое горение было ликвидировано в 21:49 мск. В помещении находились баллоны с пропаном и кислородом, пожарным удалось вынести их раньше, чем огонь добрался до них.

В результате пожара погибли пять человек, ещё один был госпитализирован. По факту гибели людей следователями было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура начала проверку обстоятельств, приведших к трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа погибших при пожаре в сварочном цехе в Мытищах.

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