Новосибирск, , 05:03 — REGNUM Из Новосибирской области в ряды Красной Армии за годы войны было призваны около 500 тыс. человек, из них 212 тыс. — в 1941 году. Таковы данные Новосибирскстата.

Только за первую неделю в военкоматы Новосибирска с просьбой отправиться на фронт было подано 6680 заявлений добровольцев, среди них — 2411 женщин.

Звания Героя Советского Союза были удостоены 239 новосибирцев, из них 58 —посмертно. Потери военнослужащих из Новосибирской области по разным причинам составили около 180 тыс. человек.

Новосибирская область приняла и разместила в городах и сельской местности более 500 тысяч эвакуированных и беженцев.

В Новосибирске разместились многочисленные госпитали. 80 санитарных поездов курсировали между фронтом и городом. В 1945 году число больничных коек составляло 9897 штук — на 3062 койки больше, чем в 1940 году.

Из европейской части страны в Новосибирскую область перебазировались оборудование и кадры более 150 крупных промышленных предприятий, НИИ обороннойпромышленности, крупные строительные и монтажные тресты, проектные институты.

Среднегодовое число рабочих увеличилось с 100,2 тыс. человек в 1940 году до 140,5 человек в 1945 году. Темп роста валовой продукции региона в 1945 году к 1940 году составил 380%.

Если в 1940 году среди отраслей промышленного производства преобладалипищевкусовая (27,9%), металлообрабатывающая (23%) и швейная (13,5%), то в 1944 годузначительную долю занимала уже металлообрабатывающая отрасль (80,5%).

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Новосибирск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.