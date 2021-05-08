Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Ряд шагов, которые американские власти сделали в последние несколько лет, подрывали «мировой порядок, основанный на правилах». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 мая в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

По его словам, такие действия Вашингтона вызывали сомнения у остальным стран по поводу приверженности Соединенных Штатов указанному порядку. Однако, Блинкен считает, что администрация американского президента Джо Байдена показала миру свою готовность взаимодействовать в рамках существующих международных институтов.

Госсекретарь отметил, что примером такой политики Вашингтона является возвращение США в Парижское соглашение по климату, а также повторное присоединение к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, США продолжают разрушать «классические формы и нормы международного права в угоду так называемому миропорядку, основанному на правилах».

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