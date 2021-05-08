Москва, , 05:33 — REGNUM В субботу, 8 мая, в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха — +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 9 мая в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха — +3…+5 °C.

Ветер южный (ночью западный) 5−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +10…+15 °C днём и +1…+6 °C ночью.

В воскресенье, 9 мая, днём в столице ожидается +11…+13 °C, по области +9…+14 °C. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается −2…+5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день преждевременно говорить о том, что в Северное полушарие придёт «красная жара».

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