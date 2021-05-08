Бразилиа, , 04:53 — REGNUM Готовность США к переговорам в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу об отказе от патента на вакцины от COVID-19 поддержали власти Бразилии. Об этом 8 мая сказано в совместном заявлении МИД, минэкономики и миннауки латиноамериканского государства.

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В документе отмечается, что позиция США и других стран-партнёров по ВТО может помочь усилиям международного сообщества в борьбе против COVID-19. Отказ от права интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса, по мнению властей Бразилии, сможет поспособствовать росту и диверсификации производства распространения вакцин среди развивающихся стран.

Указывается, что от готовности компаний-обладателей патентов на производство и технологию разработки вакцин будут зависеть любые инициативы в данном направлении. Их отказ от прав на патент позволит производить вакцины в ряде стран мира, в том числе в Бразилии.

Напомним, представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила о готовности США принять участие в переговорах в рамках ВТО по вопросу об отступлении от норм защиты права интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) раскритиковала идею отказа от патента на вакцины от COVID-19, пояснив, что это лишь усложнит борьбу с заболеванием.

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