Санкт-Петербург, , 06:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге 7 мая состоялась церемония передачи копии Знамени Победы и флага Бессмертного полка экипажу учебного корабля «Перекоп» Балтийского флота ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Представители регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге передали символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне и знамя Бессмертного полка экипажу учебного корабля Балтийского флота «Перекоп», — говорится в сообщении.

Экипаж корабля, который в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, был пришвартован у набережной лейтенанта Шмидта, поднял Знамя Победы и флаг «Бессмертного полка России» на грот-мачте.

Как сообщало ИА REGNUM, по многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», принято решение продлить приём заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка до 12:00 9 мая.

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