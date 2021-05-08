Токио, , 04:34 — REGNUM Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде префектур Японии может нанести ущерб японской экономике в размере около 1 трлн иен (примерно $9,2 млрд). Об этом 7 мая сообщило агентство Кyodo со ссылкой прогноз инвестиционной компании Mizuho Securities.

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Изначально потери от ограничений оценивались в 400 млрд иен ($3,7 млрд). Однако, после решения продлить действие режима до 31 мая, а также распространить его еще на две префектуры, прогноз по возможному ущербу был увеличен на 600 млрд иен ($5,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая японский премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил, что действие режима ЧС, ранее введенного в столице Японии Токио, а также в префектурах Осака, Киото и Хёго, будет продлено 31 мая. Кроме того, меры, действующие на этих территориях, будут распространены с 12 мая на префектуры Фукуока и Айти.

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