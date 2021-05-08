Триполи, , 04:26 — REGNUM Группа вооружённых людей атаковала отель в Триполи, в котором располагается штаб-квартира президентского совета Ливии. Об этом 8 мая сообщил телеканал Al Arabiya.

Все члены президентского совета в настоящее время находятся в безопасности, включая главу Мухаммеда аль-Менфи, успевшего покинуть гостиницу через чёрный ход. Согласно последней поступившей информации, злоумышленникам удалось похитить главу канцелярии Президентского совета Мухаммеда аль-Мабрука.

Ряд ливийских СМИ предполагает, что за нападением и похищением стоят вооруженные формирования Западного региона, принимавшие участие в операции «Вулкан гнева», объявленной против Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром экс-главой Правительства национального единства Фаизом Сарраджем.

Уточняется, что командование вооружённых формирований хочет добиться от президентского совета кадровых перестановок в руководстве службы общей разведки страны и снятия с должности главы МИД Наджлы Мангуш в связи с неприятием её позиции по ряду вопросов.

Также командование вооружённых формирований требует вернуть Имада ат-Тараблуси на пост главы ливийской разведки взамен недавно назначенного Хусейна аль-Аиба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ливии на пост главы МИД впервые была назначена женщина, Наджла Мангуш.

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