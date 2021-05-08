Мурманск, , 05:33 — REGNUM Фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вечером 7 мая прибыл к причалу морского вокзала города-героя Мурманска для участия в праздничных мероприятиях Дня Победы. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Переход фрегата по Кольскому заливу и его швартовку к причалу Мурманского морвокзала обеспечили рейдовые буксиры вспомогательного флота СФ: РБ-34, РБ-47 и РБ-368», — отмечается в сообщении.

Напомним, что решение открыть для посещения в День Победы один из самых современных кораблей ВМФ России, который первым в мире испытал гиперзвуковое ракетное оружие морского базирования, принял командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Подняться на борт корабля можно будет 8 и 9 мая с 10:00 до 17:00. Для гостей подготовлен специальный маршрут по верхней палубе фрегата и определены места, где можно будет фотографировать.

Как сообщало ИА REGNUM, головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» 8 и 9 мая будет пришвартован к причалу Мурманского морского вокзала и открыт для посещения жителями и гостями города-героя.

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