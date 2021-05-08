Степанакерт, , 04:05 — REGNUM Возведение 30 блочно-модульных городков для российских миротворцев было завершено специалистами материально-технического обеспечения Вооружённых сил России в Нагорном Карабахе. Об этом 8 мая сообщил журналистам руководитель штаба строительства генерал-майор Юрий Хорт.

По данным генерал-майора, блочно-модульные городки последней очереди введены в эксплуатацию и заселены за последние четыре месяца в городах Шуша, Карыкаха, Джерабер. В комплект каждого такого городка в обязательном порядке входят спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, кухня. Для военнослужащих оборудуются специальные санитарные модули, комнаты для досуга, кладовая, столовая, канцелярия и ряд других.

К строительству модулей было привлечено около 600 специалистов и 65 единиц спецтехники. Был выполнен огромный объём строительных работ от подготовки площадки для возведения модулей, до подключения технологического оборудования и проведения всего комплекса пусконаладочных работ.

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