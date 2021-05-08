Сува, , 04:07 — REGNUM В Тихом океане к востоку от архипелага Фиджи 8 мая произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 12:35 по местному времени (02:35 мск). Их эпицентр располагался в 340 километрах к востоку от города Левука (8 тыс. человек) и в 356 километрах к северо-западу от столицы островного Королевства Тонга — Нукуалофа (22 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 392 километра. Об угрозе цунами и пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,0 были зарегистрированы к югу от австралийского острова Тасмания.

Читайте ранее в этом сюжете: К югу от Австралии зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0