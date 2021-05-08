Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 04:09 — REGNUM В Бразилии число жертв операции, которую полиция 6 мая провела в фавелах на севере Рио-де-Жанейро, возросло до 28. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает портал G1.

По его данным, от полученных в результате перестрелки ранений скончались ещё трое подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке. По словам начальника полиции мегаполиса Аллана Турновски, «19 из них уже имели криминальное прошлое».

Правоохранители утверждают, что в ходе операции преступники не покидали свои позиции, отстреливаясь от полиции, как это происходило обычно, а «стреляли на поражение, пытаясь сохранить свои позиции».

Напомним, что на вооружённых людей полицейские наткнулись в ходе антинаркотической операции в фавелах. Перестрелка привела к многочисленным жертвам, в том числе к гибели одного полицейского. У преступников были изъяты 16 пистолетов, шесть винтовок, пистолет-пулемёт, 12 гранат и ружьё 12 калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, в ООН раскритиковали полицейскую операцию в Рио-де-Жанейро, в ходе которой были убиты 25 человек.

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