Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочитают заказывать вакцину от COVID-19 у других производителей, несмотря на предложенную для них компанией льготную систему ценообразования. Об этом со ссылкой на письмо Бурлы сотрудникам компании 7 мая сообщает агентство Bloomberg.

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«Мы обратились ко всем странам с просьбой разместить заказы, чтобы мы могли выделить для них дозы», — написал Бурла.

По его словам, большую часть доз вакцины Pfizer от коронавируса зарезервировали государства с высоким уровнем дохода. А власти многих стран со средним и низким уровнем дохода, с которыми он контактировал с целью убедить их зарезервировать поставки, решили разместить заказы на вакцину у других производителей.

Бурла подчеркнул, что в используемой Pfizer и его немецким партнёром BioNTech многоуровневой модели ценообразования, страны со средним уровнем дохода платят в два раза меньше, чем государства с высоким уровнем дохода. А страны с низким уровнем дохода могут получить вакцину от COVID-19 по себестоимости. Всего до конца года Pfizer и BioNtech намерены поставить в более чем 116 стран три миллиарда доз вакцины. Из них, более одного миллиарда доз предполагается поставить в страны со средним и низким уровнем дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла выступил против предложения США о приостановке действия патентов на вакцины от COVID-19.

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