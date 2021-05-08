Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Ввода дополнительных санкций в отношении России не хотят власти США. Об этом 8 мая заявила журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки пояснила, что Вашингтон, объявляя о возможности ввода дополнительных санкций, использовал «максимальное пространство для манёвра», чтобы принять дополнительные меры, если в действиях России будут основания для этого.

«Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — уточнила Псаки.

Кроме того, представитель Белого дома добавила, что США хотят построить с Россией долгосрочные отношения.

Напомним, в апреле США ввели новый пакет санкций против России и выслали десять советских дипломатов. Россия ответила аналогично и заявила о планах по прекращению деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен ушёл от ответа на вопрос о возможном отключении РФ от системы SWIFT.

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен не стал отвечать на вопрос об отключении России от SWIFT