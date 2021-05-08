Лондон, , 05:32 — REGNUM Намеченная на июнь в столице Руанды — Кигали встреча премьер-министров стран — членов Содружества наций вновь отложена из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 7 мая сообщает секретариат Содружества.

«Решение отложить встречу глав правительств Содружества наций во второй раз было нелёгким», — приводятся в сообщении слова генерального секретаря организации Патриции Скотланд.

По её словам, в это тяжёлое время приоритетом является «здоровье и благополучие граждан стран Содружества». Но, как только позволит время, «мы с нетерпением ждём возможности приветствовать всю семью Содружества в Кигали».

Напомним, в Содружество наций в настоящее время входят 54 страны — сама Великобритания и её бывшие колонии, протектораты и доминионы. Часть стран Содружества признают главой государства королеву Великобритании. Главы правительств стран Содружества, как правило, собираются раз в два года. Их последняя встреча прошла в Лондоне в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Барбадос намерен выйти из-под власти королевы Великобритании Елизаветы II и провозгласить республику, но остаться в составе британского Содружества наций.

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