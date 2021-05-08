Токио, , 02:33 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), действующий из-за коронавируса в столице Японии Токио и японских префектурах Осака, Киото и Хёго, продлен до 31 мая. Об этом объявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга 7 мая в ходе пресс-конференции.

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Действие ограничений должно было завершиться 11 мая.

Власти также приняли решение распространить с 12 мая режим ЧС на префектуры Фукуока и Айти. Действующие меры устанавливают запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита. Кроме того, на указанных территориях местным жителям рекомендовано не покидать свои жилища, а работодателям — перевести своих сотрудников на удаленный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 мая Япония усилит контроль за всеми, кто прибывает в страну из Индии, Пакистана и Непала.

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