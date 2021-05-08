Рамалла , , 02:26 — REGNUM Провести заседание Собета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме призвал президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом 8 мая сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Лидер Палестины уточнил, что дал поручение представителю Палестины при ООН Рияду Мансуру инициировать созыв заседания Совбеза ООН в связи с событиями в Восточном Иерусалиме. Также Аббас поручил главе МИД Рияду аль-Малики призвать Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества и Совет по правам человека принять меры по защите Иерусалима и прав палестинцев и их святынь.

В настоящее время в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе, возле мечети Аль-Акса продолжаются столкновения палестинцев с израильской полицией. В ходе беспорядков пострадали около 200 человек, госпитализировано 88 человек. По информации WAFA, полицией задержаны более двух десятков человек. Отмечается, что силовики перекрывают ворота, ведущие к мечети Аль-Акса, из-за этого медицинские бригады палестинского общества Красного Полумесяца не могут попасть в Иерусалим и оказать необходимую помощь раненым.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках и столкновениях с полицией палестинцев в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах.

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