Красноярск, , 04:21 — REGNUM В субботу, 8 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +12…+15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 8 на 9 мая ожидается до +3…+5 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 мая, в Красноярске до +8…+11 °C днём и +4…+6 °C ночью, облачно, небольшой дождь.

В понедельник, 10 мая, в Красноярске ожидается до +11…+15 °C днём. Ночью — до +3…+5 °C. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 8 мая в центральных районах Красноярского края ожидается северо-западный ветер на порывах до 15−18 м/с.