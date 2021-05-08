Лондон, , 04:07 — REGNUM В Великобритании на прошедших 6 мая региональных выборах лидирует правящая Консервативная партия. Это следует из предварительных итогов подсчёта голосов, который вечером 7 мая был завершён в 81 из 143 муниципальных, местных и региональных советов Англии.

Возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном партия получает в советах разного уровня 156 дополнительных мест (всего 1321). Лейбористы теряют 187 мест (814). Либеральные демократы, по последним данным, теряют 25 мест (243). Партия «зелёных» получает дополнительно 49 мест, что позволяет увеличить её представительство в местных органах власти до 75 депутатов.

Напомним, что всего в ходе самых масштабных за 48 лет региональных выборов шла борьба за пять тысяч мест в местных органах власти. Ограничения, введённые из-за COVID-19, потребуют большего времени для подсчёта голосов, чем обычно. Объявление окончательных итогов ожидается к 10 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на региональных выборах в Великобритании завершено и в стране начался подсчёт голосов.

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