Париж, , 01:46 — REGNUM Два новых случая побочных эффекта после прививки вакциной от коронавирусной инфекции, произведенной британско-шведской компанией AstraZeneca, зарегистрированы во Франции. Об этом 7 мая сообщило Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).

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У обоих пациентов произошло нетипичное образование тромбов в мозгу, из-за чего скончалась женщина старше 60 лет. С начала вакцинации препаратом AstraZeneca во Франции было зафиксировано 30 случаев тромбоза. В девяти из них пациенты умерли.

Как сообщало ИА REGNUM 5 мая в Греции после прививки вакциной AstraZeneca скончалась 44-летняя женщина. Отмечается, что смерть наступила спустя всего 14 часов после укола.

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