Иерусалим, , 01:45 — REGNUM около 200 человек пострадали в ходе столкновений палестинцев с сотрудниками полиции Израиля в ходе беспорядков в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах. Об этом 8 мая сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Основные столкновения произошли на Храмовой горе у мечети Аль-Акса, куда на молитву собрались тысячи прихожан. Сразу после молитвы ряд прихожан спровоцировали столкновения с полицией, начав кидать в полицейских камни и фейерверки. Чтобы прекратить начавшиеся беспорядки, полиция применила спецсредства: светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Силовики вошли в мечеть и вынудили верующих покинуть её. По предварительным данным, было госпитализировано 88 пострадавших. Пресс-служба Красного полумесяца уточняет, что большая часть травм у людей пришлась на верхнюю часть тела: глаза, голову и грудь. В районе столкновений был создан полевой госпиталь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 163 пострадавших в результате беспорядков в Восточном Иерусалиме.

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