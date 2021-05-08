Туапсе, Краснодарский край, , 01:27 — REGNUM Военный мемориал Комсомольской стойкости на горе Семашко, посвящённый героям Великой Отечественной войны, пострадал от рук неизвестных в городе Туапсе Краснодарского края. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Уточняется, что злоумышленники разбили памятные таблички мемориала, установленного в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ. Разбитые таблички были обнаружены туристами, которые сообщили об акте вандализма в отделение полиции.

Отмечается, что в связи с сильным общественным резонансом, региональным ведомством инициирован вопрос об изъятии материалов проверки по данному инциденту из органов полиции. Дело будет передано в следственные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме в отношении жительницы города Североморска Томской области, умышленно повредившей баннеры, посвящённые движению «Бессмертный полк».

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