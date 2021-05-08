Нью-Йорк, США, , 01:24 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 мая ростом. Dow Jones вновь обновляет максимум.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 229,23 пункта (0,66%), до уровня 34 777,76 пункта. S&P 500 прибавил 30,98 пункта (0,74%), поднявшись до уровня 4232,60 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 119,39 пункта (0,88%), до уровня 13 752,24 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,13 (0,20%), до уровня $64,84 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 мая ростом. Dow Jones второй день подряд обновляет максимум.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день ростом