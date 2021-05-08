Мадрид, , 01:08 — REGNUM Один человек пострадал и один пропал без вести в результате падения вертолета в море, которое произошло на южном побережье Испании, 7 мая сообщила газета ABC.

Аппарат упал в семи милях от прибрежного города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон в автономном сообществе Андалусия. В вертолете, летевшем из муниципалитета Эстепона, находились два человека. Пострадавший — гражданин Кубы — был госпитализирован. Поиски второго человека ведут спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Зимбаве военный вертолет врезался в жилой дом в деревне Арктур. Погибли четыре человека: двое пилотов, техник и находившийся около дома ребенок.

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