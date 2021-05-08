Прага, , 01:23 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вечером 7 мая заявил, что попросит главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в июне выделить республике больше вакцин от коронавируса, чем это было предусмотрено заключёнными ранее соглашениями. Об этом сообщает Чешское радио.

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«Это самая важная вещь для нас — получить больше вакцин к июню, потому что мы приближаемся к тому этапу, когда нам, вероятно, придётся провести рекламную кампанию в июле или раньше, чтобы люди могли пройти вакцинацию», — приводит радио слова Бабиша, сказанные им после завершения первого дня неформального саммита ЕС в городе Порту (Португалия).

Напомним, что в конце февраля 2021 года президент Чехии Милош Земан заявил, что он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать поставки «Спутника V» в республику. 18 марта верхняя палата чешского парламента отказалась согласовывать применение в стране российской вакцины без одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр страны Андрей Бабиш 2 мая заявил, что Чехия не нуждается в незарегистрированных в Евросоюзе препаратах от COVID-19.

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