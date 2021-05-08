Иерусалим, , 00:50 — REGNUM Более 160 человек пострадали в результате массовых беспорядков в Восточном Иерусалиме. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Красного полумесяца.

Беспорядки и столкновения с полицией в Восточном Иерусалиме начались вечером 7 мая у мечети Аль-Акса, куда на молитву собрались тысячи палестинцев. По окончании молитвы на Храмовой горе прихожане начали нападать на сотрудников полиции и бросать в них камни и фейерверки. Десятки людей были госпитализированы, в общей сложности пострадали 163 человека, в том числе сотрудники полиции.

Полицейским при содействии пограничной полиции удалось восстановить порядок, не обошлось без применения спецсредств. Силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. Были задержаны десятки правонарушителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести израильских полицейских, пострадавших в результате столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме.

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