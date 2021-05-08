Иерусалим, , 00:43 — REGNUM Шесть израильских полицейских израильских в результате столкновений с палестинцами в Иерусалиме, 7 мая сообщили в пресс-службе полиции Израиля.

В сторону стражей правопорядка бросали камни, а также запускали фейерверки.

Информационное агентство WAFA распространило информацию о том, что полиция применила резиновое пули и светошумовые гранаты. В ходе столкновений были ранены не менее 53 палестинцев, 23 из которых госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в результате столкновений израильских военных и палестинцев на Западном берегу реки Иордан погиб один человек и были ранены двое.

Читайте ранее в этом сюжете: На Западном берегу реки Иордан застрелили палестинца