Калининград, , 01:24 — REGNUM На площади Победы в Калининграде 7 мая прошла генеральная репетиция военного парада в ознаменование 76-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Генеральная репетиция, которой командовал командующий Балтийским флотом (БФ) адмирал Александр Носатов, была проведена в полном соответствии с порядком проведения парада Победы, который состоится в Калининграде 9 мая. В ней приняли участие более 2400 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона, а также более 70 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей БФ.

«Кроме того, в генеральной репетиции приняли участие 20 самолётов и вертолётов морской авиации флота. Это истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолёты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолёты Ка-27М, Ка-27 и КА-27ПС», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Красной площади в столице России прошла генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Генеральная репетиция парада в Петербурге собрала почти пять тысяч военных (фоторепортаж)

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы