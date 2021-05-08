Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена не на шутку разозлилась на йеменских хуситов в пятницу, 7 мая, после того, как они отказались встретиться с посланником ООНМартином Гриффитсом и обсудить вопросы мирного урегулирования. Об этом сообщает Associated Press.

Госдепартамент США опубликовал документ, в котором уверил, что хуситы упустили большую возможность, отказавшись от предложения Гриффитса встретиться в Омане. Посланник ООН на этой неделе путешествовал по Среднему Востоку в компании Специального посланника США в ЙеменеТима Лендеркинга и других американских дипломатов.

Отмечается, что Гриффитсон и Лендеркинг уже встретились с правительством Йемена и обсудили вопросы мирного урегулирования. Департамент также заявил, что хуситам стоит немедленно связаться с Гриффитсоном и найти пути разрешения конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы саудовских объектов мятежниками-хуситами и ответные удары возглавляемой Эр-Риядом коалиции помешали работе по урегулированию конфликта в Йемене под эгидой ООН. Об этом 9 марта пресс-секретарь генсека ООНСтефан Дюжаррикзаявил в ходе брифинга.