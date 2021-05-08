Елизавета Коробова, 8 мая 2021, 07:17 — REGNUM Решение палаты представителей американского штата Южная Каролина утвердить расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для приговорённых к высшей мере наказания вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 7 мая в социальной сети Facebook.

Эдуард Мане. Расстрел императора Максимилиана. 1868
Эдуард Мане. Расстрел императора Максимилиана. 1868

«О как! А как же гуманизм? А, я забыл, у них же патроны демократичные. Всё нормально, это другое», — отметил Сергей Б.

Многие пользователи уличили Соединённые Штаты в лицемерии, ведь, призывая к якобы гуманизму и стращая другие страны, они совершенно не собираются сами отказываться от разного рода антигуманных процедур. Граждане убеждены, что те, кто долгие годы упрекал Россию в отсутствии гуманизма, оказывается, сам грешит, да и ещё как.

«Надо же! Оказывается, у них есть особи достойные смертной казни? А как же гуманизм, про который они так громко кричали, заставляя страны отказываться от смертной казни?» — задаётся вопросом Ирина Б.

Некоторые комментаторы удивились тому, что Европа и правозащитники оставили данную новость без внимания, хотя если бы расстрел вернулся в Россию, то за рубежом поднялась бы настоящая истерика.

«А почему мы не слышим воплей Европейского Союза? Особенно прибалтов. Почему нет санкций? Куда смотрят правозащитники?» — возмущается Brian C.

Часть людей посетовала на то, что в России ввели мораторий на смертную казнь, а произошло это в погоне за желанием понравиться западным странам. Как оказалось, Запад сам не особо придерживается таких принципов.

«А мы в угоду не нужному нам Совету Европы смертную казнь отменили! А теперь плоды пожинаем. В СССР за 10 тысяч рублей расстреливали воров всех уровней, а сейчас миллиардами воруют и ничего не боятся», — отметил Виктор Г.

Эмилиано Сапата. Вилья перед расстрельной командой
Эмилиано Сапата. Вилья перед расстрельной командой

Ряд пользователей отметили, что считают расстрел более достойным видом казни, нежели электрический стул или смертельная инъекция.

«Расстрел — единственный не унизительный вид казни. Раз уж человек прожил свою жизнь недостойно и заслужил казни, так хотя бы позвольте ему умереть достойно!» — считает Diana W.

Нашлись и те, кто предположил, что вслед за расстрелом в США могут вернуться и другие виды казней, которые имели распространение в прошлом.

«Ну, должен же быть выбор. Расстрел или электрический стул. А так ещё можно и гильотину вернуть или повешение ввести в обиход. Но это если первые два варианта не устраивают», — пишет Юлия Б.

Напомним, 7 мая Associated Press опубликовало материал, согласно которому палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для приговорённых к высшей мере наказания.