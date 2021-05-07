Вашингтон, , 23:54 — REGNUM

Американский миллиардер Билл Гейтс назвал вакцины величайшим научным достижением в истории человечества. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

« Несмотря на пандемию, вакцины позволили справиться со многими болезнями », — заявил он в интервью газете Handelsblatt , отвечая на вопрос, что он относит к трем важнейшим инновациям в истории человека.

На втором месте Гейтс расположил изобретение микропроцессора. На третьем — зеленая революция (в 1940—1970-х годах, которая привела к значительному увеличению объема мировой сельхозпродукции).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что состояние семьи Билла Гейтса оценивается в 130 млрд долларов, бизнесмен входит в пятёрку богатейших людей планеты.

Кроме того, Гейтс владеет более 1 тыс. кв. км земли, в том числе около 980 кв. км сельскохозяйственных угодий.

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