Гейтс назвал вакцины величайшим научным достижением в истории человечества
Вашингтон, 7 мая, 2021, 23:54 — ИА Регнум.
Американский миллиардер Билл Гейтс назвал вакцины величайшим научным достижением в истории человечества. Об этом он заявил в интервью газетеHandelsblatt.
Цитата twitter.com @BillGates
Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса.
«Несмотря на пандемию, вакцины позволили справиться со многими болезнями», — заявилон в интервью газетеHandelsblatt, отвечая на вопрос, что он относит к трем важнейшим инновациям в истории человека.
На втором месте Гейтс расположил изобретение микропроцессора. На третьем — зеленая революция (в 1940—1970-х годах, которая привела к значительному увеличению объема мировой сельхозпродукции).
РанееИА REGNUM сообщало, что состояние семьи Билла Гейтса оценивается в 130 млрд долларов, бизнесмен входит в пятёрку богатейших людей планеты.
Кроме того, Гейтс владеет более 1 тыс. кв. км земли, в том числе около 980 кв. км сельскохозяйственных угодий.
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