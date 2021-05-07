Анкара, , 23:49 — REGNUM В Турции за минувшие сутки выявили 20 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 4 998 089 носителей SARS-CoV-2.

Отмечается, что за это же время в стране скончались 42 465 пациентов с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после молитвы в Стамбуле заявил, что отечественная вакцина от COVID-19 будет создана в Турции уже осенью-2021.

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