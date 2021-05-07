Кострома, , 23:56 — REGNUM В Костромской области разбился пилот дельтаплана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

Место падения дельтаплана © СУ СКР по Костромской области

Трагедия произошла вечером 7 мая рядом с деревней Кузьминка Костромского района. В результате падения летательного аппарата погиб управлявший им мужчина 1963 года рождения.

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. По информации источника экстренных служб региона, на которого ссылается ТАСС, дельтаплан принадлежал жителю Костромы. Мужчина планировал продать дельтаплан и устроил демонстрацию его возможностей перед покупателем. В официальных источниках эта информация не подтверждена, но и не опровергнута.

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