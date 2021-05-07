Ростов-на-Дону, , 23:45 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Так, например, 8 мая на Дону усилится ветер.

Согласно прогнозу синоптиков, в Ростовской области в вечерние часы 8 мая в ряде территорий ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, местами усилится до 12−14 метров в секунду.

В ночные часы столбики уличных термометров опустятся до + 8…+ 13 градусов, по северу до + 3 градусов. Днём воздух прогреется до + 20…+ 25 градусов, в южных районах — до + 28 градусов.