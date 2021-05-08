Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена отказалась от планов экс-главы Белого дома Дональда Трампа расширить число возможных способов идентификации с помощью биометрии, сбором которой занимается иммиграционная служба. Об этом 7 мая сообщает Associated Press.

Представители Службы гражданства и иммиграции США рассказали репортерам AP, что предложенный в сентябре законопроект будет отозван, поскольку новая администрация решила убрать «неоправданные барьеры» в иммиграционной системе.

Отмечается, что тем, кто пытается получить гражданство нужно будет сдать такие «необходимые» биометрические данные, как отпечатки пальцев и фотографии. Пересекающим границу мигрантам придется сдавать биометрию радужной оболочки глаза, но не более.

Законопроект, предложенный при Трампе, позволил бы собирать такие данные, как спектрограмма голоса и ДНК.

Напомним, в марте Трамп заявил, что кризисная ситуация на границе США с Мексикой, сложившаяся из-за резкого увеличения хлынувших на американскую территорию нелегальных мигрантов, значительно ухудшится через «небольшой промежуток времени».

Как сообщалоИА REGNUM, 20 января глава Белого дома Джо Байденподписал указ, останавливающий строительство стены на границе США с Мексикой, возведение которой было начато по инициативе Дональда Трампа.