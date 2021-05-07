Санкт-Петербург, 8 мая, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Доля тяжело больных в коронавирусных стационарах Петербурга на 7 мая составила 24%, на аппаратах ИВЛ находятся 173 пациента. Об этом говорится в опубликованных материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM «Красная зона» коронавирусного стационара

В настоящее время для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в Северной столице имеется 5248 инфекционных коек, из них свободны 1046 коек, что составляет 19,9%.

Как отмечают специалисты, за пятницу, 7 мая, в Петербурге возросло количество новых случаев COVID-19 и выросла также суточная госпитализация. В то же время общее число активно больных ковидом увеличилось незначительно — на 0,82%.

Напомним, за 6 мая в Петербурге было зафиксировано 722 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончался 31 человек. Всего с начала пандемии выявлено 420 756 случаев заражения. Скончался от COVID-19 13 451 человек.