Лос-Анджелес, США, , 23:37 — REGNUM В сеть выложили фотографию, на которой Пол Радд запечатлён абсолютно седым. Снимок был опубликован 8 мая на портале Comicbook.

Издание отметило, что новый образ актёра особо примечателен тем, что поклонники Радда постоянно шутят по поводу того, что он вообще не стареет.

Сейчас Пол Радд снимается в мрачном комедийном сериале The Shrink Next Door потокового сервиса Apple TV Plus. Сюжет этого шоу рассказывает об отношениях доктора Исаака Хершкопфа (Радд) и его пациента Мартина Марковица (Уилл Феррелл).

https://twitter.com/SweetHazelCage/status/1388406029034000384

Зрители знают Пола Радда по роли Скотта Лэнга в кинокомиксах Marvel «Человек-муравей». Стоит отметить, что 6 апреля 2021 года актёру исполнилось 52 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский кинокомикс «Майор Гром» вышел на Netflix