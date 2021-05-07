Томск, , 23:30 — REGNUM В Москве на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачёв. Об этом сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

«Егор Лигачёв скончался вечером 7 мая в Москве», — сказал Севостьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске создали документальный фильм к 100-летию одного из руководителей СССР, члена Политбюро ЦК КПСС Егора Лигачёва.

В 35-минутном фильме «Отечество, работы и любовь…» показаны наиболее яркие страницы биографии политика. Современники расскажут о его вкладе в развитие Томской области.

Читайте также: Горбачев рассказал, кто поддержал вывод советских войск из Афганистана