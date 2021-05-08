Пенза, , 07:20 — REGNUM В Пензенской области продолжается рост летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. За последние сутки от инфекции скончались еще четверо жителей. Таким образом, по информации на 8 мая, погибшими от COVID-19 числятся 686 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Скончались за последние 24 часа две женщины и двое мужчин в возрасте от 61 до 85 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах Америки примерно 33,4% населения — около 111 млн человек — полностью вакцинированы, а еще 45% населения — около 150 млн — получили как минимум одну дозу вакцины. Согласно отчетам, распределено 254 779 333 доз вакцины — примерно 78% от полученных 327 124 625 доз.

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